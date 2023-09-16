В Киеве утверждают, что Украина скоро получит из США ракеты ATACMS

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, президент Владимир Зеленский во время визита в США на следующей неделе будет обсуждать "военную помощь и продовольственную безопасность"

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Переговоры о поставках на Украину ракет ATACMS ведутся, и скоро Киев получит это оружие. С таким утверждением выступил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Мы обсуждаем вопрос о поставках ATACMS. Переговоры ведутся, и скоро мы получим это оружие тоже", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, во время своего визита в США на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать "военную помощь и продовольственную безопасность".

Пресс-секретарь украинского МИД также не исключил, что "в ближайшее время состоятся новые контакты" между Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке.

Ранее американские власти сообщили, что президент США Джо Байден проведет 21 сентября в Вашингтоне переговоры с Зеленским. Помимо этого, как заявили в Белом доме, Зеленский намерен встретиться с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Как ранее сообщила газета Politico, власти в Киеве надеются, что Вашингтон объявит о поставках Вооруженным силам Украины этого вида вооружений к открывающейся 19 сентября неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Источник издания уточнил, что в Киеве рассчитывают получить "хорошие новости после того, как украинский лидер приземлится в Нью-Йорке".