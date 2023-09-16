В Казахстане нейтрализовали радикальную ячейку

Как сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности, двоих человек подозревают в пропаганде терроризма

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали по подозрению в пропаганде терроризма двух граждан республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"9 сентября 2023 года в городе Актобе Комитетом национальной безопасности с привлечением полиции нейтрализована радикальная религиозная ячейка. По подозрению в пропаганде терроризма задержаны два гражданина Казахстана. По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в комитете.