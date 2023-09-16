Президент Бразилии заявил, что традиционные международные институты утрачивают доверие

Как считает Луис Инасиу Лула да Силва, им стоит учитывать интересы развивающихся стран

ГАВАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Традиционные институты глобального управления и международные финансово-экономические структуры утрачивают доверие в современных геополитических условиях, им стоит учитывать еще и интересы развивающихся стран. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мировое управление по-прежнему остается асимметричным. ООН, Бреттон-Вудская система и ВТО утрачивают доверие", - сказал он, выступая на саммите "Группы 77 плюс Китай" в кубинской столице. По его мнению, мировая политическая элита должна учитывать также интересы и чаяния "стран с низким и средним доходом и других наименее защищенных групп".

Как уточнил Лула да Силва, в рамках председательства его страны в "Группе двадцати", которое стартует 1 декабря, Бразилиа намерена создать рабочую группу по вопросам науки, технологий и инноваций с прицелом на отстаивание интересов развивающихся государств. Кроме того, он подчеркнул важность обеспечения равноправного доступа этих стран к передовым цифровым и биотехнологиям, а также к ноу-хау в области энергетики в рамках четвертой промышленной революции.

Саммит проходит 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Обсуждаются реформы международных финансовых институтов, поддержка развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблемы изменения климата. По данным МИД Кубы, в мероприятии принимают участие представители 114 стран, около 30 делегаций возглавляют главы государств и правительств.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.