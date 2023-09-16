В Раде заявили, что добьются отставки арестованного Шуфрича с поста главы комитета

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко добавил, что в парламенте уже есть несколько проектов постановлений об отставке Нестора Шуфрича

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что найдет способ сместить арестованного по обвинению в госизмене депутата Нестора Шуфрича с поста председателя комитета по свободе слова. Избранному от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) депутату Шуфричу суд 15 сентября избрал меру пресечения сроком на 60 дней без права внесения залога.

"Было бы идеально, чтобы он сам написал заявление о сложении полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета. Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале", - заявил Корниенко в комментарии агентству Укринформ.

По его словам, в парламенте уже есть несколько проектов постановлений об отставке Шуфрича с должности председателя комитета. "Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не отвечает ни одно, создать новое", - сказал он.

В пятницу, 15 сентября Служба безопасности Украины провела 45 обысков у Шуфрича и его окружения. Депутату были предъявлены обвинения в госизмене, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Адвокат Шуфрича Александр Тананакин уже заявил, что будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева, избравшего меру пресечения депутату.

В тот же день украинских СМИ были опубликованы скриншоты найденного у Шуфрича проекта предоставления автономии Донбассу за подписью бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Медведчук потом подтвердил, что с 2014 года работал над планом по урегулированию в Донбассе. Документ был подготовлен по просьбе представителя ОБСЕ, однако международные организации, украинская власть и ее американские покровители проигнорировали эти предложения.

ОПЗЖ была ведущей оппозиционной политической силой Украины. В марте 2022 года ее деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом.