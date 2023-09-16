Начальник генштаба США обсудил с коллегами из стран НАТО СВО и обстановку в Европе

Марк Милли, в частности, встретился с генеральным инспектором Бундесвера генерал-майором Карстеном Бройером

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли провел в Осло ряд встреч с коллегами, обсудив вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и ситуации в сфере безопасности в Европе. Об этом говорится в письменных заявлениях официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли, в частности, встретился с генеральным инспектором Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) генерал-майором Карстеном Бройером. Они обсудили ход СВО и "обменялись оценками обстановки в сфере безопасности в регионе".

Милли также встретился с начальником Штаба обороны Румынии генералом Даниелом Петреску. Они говорили о ходе СВО и "ответных шагах НАТО, включая взаимодействие размещенных и ротационных военных сил США в Румынии с союзниками по НАТО и партнерами", уточнил Батлер.

С начальником Генштаба норвежских ВС Эйриком Кристофферсеном Милли обсудил "вопросы, касающиеся европейской безопасности" в свете СВО, и "давнее и прочное сотрудничество США и Норвегии в сфере обороны". Как уточнил Батлер, председатель КНШ провел встречи и с другими коллегами.

В Осло 15-17 сентября проходит ежегодная конференция начальников генштабов стран НАТО. Ее участники обсуждают вопросы, касающиеся "укрепления потенциала сдерживания и обороны Североатлантического альянса", сообщила пресс-служба данного военно-политического блока.