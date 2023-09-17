Избранный президент Гватемалы призвал выйти на улицы, чтобы добиться отставки генпрокурора

Также Бернардо Аревало выступает за отставку прокурора Рафаэля Курручиче и судьи Фреди Орельяны

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Победивший на президентских выборах в Гватемале в августе Бернардо Аревало обратился в субботу к своим сторонникам с призывом выйти на центральные площади и улицы городов страны для поддержки его требований об отставке нескольких руководителей генпрокуратуры, которых он обвиняет в попытке государственного переворота.

"18 сентября мы подаем жалобу в Верховный суд и просим вас прийти с нами в защиту правды и справедливости, закон и конституция на нашей стороне, - заявил политик в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Те, кто не может быть с нами в столице, пусть собираются на площадях у своих городских администраций на манифестации для осуждения попыток переворота".

Избранный президент добавил, что его команда будет требовать отставки нескольких прокуроров и судей, которые, по его мнению, препятствуют передаче власти. "Обращением в суд мы требуем восстановления конституционного порядка и отставки генпрокурора Консуэло Порраса, прокурора Рафаэля Курручиче и судьи Фреди Орельяны, которые используют данную им народом власть для лишения общества права жить в демократии", - сказал он.

Во вторник Аревало объявил о приостановке процедур передачи власти по причине обысков прокуратуры в центре подсчета голосов, когда сотрудники ведомства вскрыли около 160 избирательных урн с подсчитанными бюллетенями президентских выборов. Высший избирательный суд Гватемалы заявил, что расследования нарушений во время голосования и подсчета бюллетеней находятся в его компетенции, а также что победитель уже объявлен.

В начале сентября Аревало заявил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.