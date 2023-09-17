Спецслужбы Ирана предотвратили теракт на северо-западе страны

По сведениям агентства ISNA, подозреваемый намеревался с помощью баллонов с газом совершить попытку самоподрыва во время антиправительственного собрания в Тебризе

ТАСС, 17 сентября. Правоохранительные органы Ирана заявили о задержании подозреваемого в попытке осуществить теракт в провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, подозреваемый намеревался с помощью баллонов с газом совершить попытку самоподрыва во время антиправительственного собрания на одной из площадей города Тебриз (административный центр провинции). Службы безопасности задержали преступника в субботу.

Информации о принадлежности подозреваемого к какой-либо террористической группировке не приводится.