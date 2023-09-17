Глава британского МИД не считает правильным отказываться от взаимодействия с КНР

Джеймс Клеверли заявил, что в случае с трудными отношениями, какими являются китайско-британские, еще более важно поддерживать личные коммуникации

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Великобритания не должна отказываться от взаимодействия с Китаем, несмотря на политические разногласия и недавний шпионский скандал. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

"Есть люди, которые выступают за то, чтобы игнорировать Китай, делать вид, что его не существует, не разговаривать с ним, не иметь своего посольства в Пекине и не иметь китайского посольства в Великобритании. Это не является убедительной альтернативой. В случае с трудными отношениями, какими являются китайско-британские отношения, еще более важно поддерживать личные коммуникации", - сказал он.

На прошлой неделе британские СМИ сообщили о задержании в марте в королевстве двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Один из них работал в качестве парламентского референта. Обычно в обязанности сотрудника на такой должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам. По данным газеты The Sunday Times, задержанный был связан с рядом парламентариев от правящей Консервативной партии, в том числе с имеющими допуск к секретной информации. Среди них упоминаются замглавы МВД Том Тугендхат и председатель комитета по иностранным делам парламента Алиша Кернс.

10 сентября премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Нью-Дели на полях саммита Группы двадцати он выразил беспокойство по поводу якобы имеющих место попыток Пекина вмешиваться в работу британского парламента. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не занимается шпионажем в отношении Великобритании и выступает решительно против таких обвинений. Как подчеркнула китайский дипломат, Пекин требует от британской стороны прекратить распространять ложную информацию и прибегать к политическим махинациям, нацеленным против Китая.