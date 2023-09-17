Сийярто: Венгрия сохранит обычные связи с Россией в областях, не затронутых санкциями

По словам главы МИД Венгрии, для Будапешта очень важны отношения с Москвой

БУДАПЕШТ, 17 сентября. /ТАСС/. Венгрия намерена продолжить сотрудничество с Россией в обычном режиме в тех областях, которые не затронуты санкциями Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос, насколько важны для его страны отношения с Россией, он сказал: "Для нас это очень важно. Почему? Потому что большая часть наших энергоносителей импортируется из России". "Когда речь заходит о тех областях, которые не затронуты санкциями, мы продолжим сотрудничать в нормальном режиме, поскольку это отвечает нашим национальным интересам", - подчеркнул глава МИД.

Говоря о взаимодействии с Россией в энергетической области, он пояснил, что дело здесь "не в политических предпочтениях", а в "физической реальности". По его словам, если Венгрия разорвет эти связи, то "существующей инфраструктуры не хватит для обеспечения страны". "Приведу пример, - сказал Сийярто. - Если мы перекроем нефтепровод из России, то у нас останется только нефтепровод через Хорватию, который имеет гораздо меньшую пропускную способность и не сможет снабжать нас и Словакию, которая сейчас тоже снабжается из России".

"Что же сделали хорваты? - продолжил министр. - Вместо того чтобы увеличить пропускную способность [нефтепровода], они увеличили плату за транзит. Тем самым они лишили нас всякой надежды на диверсификацию. То же самое происходит и с газом. Если мы остановим "Турецкий поток", то другие входящие газопроводы не обеспечат нашего снабжения".

"Все просто", - подытожил глава МИД, напомнив также об АЭС в Пакше, которая работает на российском ядерном топливе и будет расширена за счет сооружения двух новых энергоблоков по проекту Росатома.

Венгрия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а газ - по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. АЭС "Пакш" обеспечивает выработку половины всей электроэнергии в стране. Во многом благодаря усилиям венгерского правительства поставки нефти по южной ветке "Дружбы", транспортировка газа по "Турецкому потоку", а также ядерная энергетика не были затронуты санкциями, введенными ЕС против России из-за конфликта на Украине.