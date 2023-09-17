В Пентагоне заявили, что сбитый в феврале над США аэростат КНР не собирал разведданные

В ВС США считают, что китайский метеозонд мог сбиться с курса

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Сбитый в начале февраля в американском воздушном пространстве китайский аэростат не собирал разведданные и не передавал их в КНР. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телекомпании CBS.

Его спросили, занимался ли этот китайский метеозонд разведывательной деятельностью над территорией США. "Я бы сказал, что это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных и не передавал никаких разведданных обратно в Китай", - ответил генерал.

Он добавил, что, согласно оценке разведывательного сообщества США, "никакого сбора разведданных с помощью этого аэростата не было". Милли повторил, что это "заключение, сделанное с высокой степенью уверенности".

Генерал считает, что китайский метеозонд мог сбиться с курса. "Там [на высоте его полета] очень сильный ветер, - подчеркнул он. - Двигатель, установленный на этом летательном аппарате, не может справиться с таким ветром на такой высоте".

В начале февраля власти США заявили, что зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. Ранее вашингтонская администрация утверждала, что с помощью этого аппарата Китай вел сбор важной информации. МИД Китая выразил протест, обвинив США в нападках и клевете. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.