Салливан и Ван И провели переговоры

Помощник президента США по национальной безопасности и глава МИД КНР обсудили ситуацию на Украине и Тайвань, а также договорились поддерживать контакты

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И 16-17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайвань, а также договорились поддерживать контакты. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что стороны обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности, конфликт на Украине, связанные с Тайваньским проливом вопросы и другие темы. "США отметили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи и проводить в ближайшие месяцы дополнительные контакты и консультации на высоком уровне по ключевым направлениям в отношениях между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой", - указано в документе.

В Белом доме добавили, что переговоры Салливана и Ван И были "откровенные, содержательные и конструктивные", они "опирались на результаты встречи президента [США Джо] Байдена и председателя [КНР] Си Цзиньпина в ходе саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре прошлого года". "Встреча [на Мальте] стала частью постоянных усилий по поддержанию открытых каналов связи и ответственному управлению отношениями [США и КНР]", - отмечается в документе.

Как напомнили в Белом доме, Салливан и Ван И встречались в мае в Вене. Кроме того, за последние месяцы Пекин посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, спецпосланник по вопросам климата, бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Джон Керри, министр торговли Джина Раймондо и другие должностные лица вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И проведут 18 сентября переговоры в Москве.