Глава КНШ США заявил, что Украина не сможет быстро добиться успеха в контрнаступлении

Марк Милли отказался давать прогнозы относительно примерных сроков, необходимых украинским властям для достижения своих целей

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Украинские войска не смогут добиться успеха в своем контрнаступлении в короткие сроки. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

"Это займет значительное количество времени", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Милли отказался давать какие-либо прогнозы относительно примерных сроков, необходимых украинским властям для достижения своих целей.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.