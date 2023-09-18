СМИ: Китай установил исследовательский буй у спорных островов Сенкаку

По данным газеты Yomiuri, буй разместили внутри японской исключительной экономической зоны

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. КНР установила исследовательский буй у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По ее данным, буй был установлен внутри японской исключительной экономической зоны. Как пишет издание, власти Японии уже заявили КНР протест в этой связи. До этого китайская сторона устанавливала в этом районе исследовательские буи, способные собирать информацию о высоте волн и скорости подводных течений, в 2016 и 2018 годах, отмечает газета.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону. В прошлом году китайские корабли находились в этом районе 336 дней, регулярно совершая заходы в зону, которую Япония считает своими территориальными водами.