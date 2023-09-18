Гутерриш обсудил продовольственную безопасность с Боррелем

Генсек ООН и глава внешнеполитической службы Евросоюза также обсудили ситуацию в Западной Африке, где в последние месяцы произошла серия государственных переворотов

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с прибывшим в Нью-Йорк главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем конфликт на Украине и его влияние на глобальную продовольственную безопасность. Об этом говорится в сообщении офиса генерального секретаря.

"Они обсудили войну на Украине и ее глобальные последствия, особенно в сфере продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Гутерриш и Боррель обсудили также ситуацию в Западной Африке, где в последние месяцы произошла серия государственных переворотов.

Евросоюз является одним из ключевых игроков, от которых зависит выполнение условий России для возвращения в зерновую сделку, прежде всего подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT.