МИД ФРГ заявил, что ЕС снижает риски в отношении КНР, а не разрывает связи с Пекином

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что европейцам не следует "быть наивными", они "должны быть в состоянии защитить себя"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза будут снижать риски в отношении Китая, но не стремятся разрывать связи с ним. Об этом заявила в интервью Bloomberg TV.

"Наша [ЕС] стратегия сейчас заключается в снижении рисков в отношении Китая", - заявила министр. По словам Бербок, речь не идет о разрыве связей с КНР, поскольку во взаимосвязанном мире "это невозможно". В то же время она отметила, что европейцам не следует "быть наивными", они "должны быть в состоянии защитить себя".

С точки зрения Бербок, очевидно, что в вопросах развития новых технологий Пекин выступает конкурентом, а не партнером Брюсселя, поэтому европейцы "должны защищать свою собственную уязвимость". В этом контексте она поддержала расследование Еврокомиссии касательно возможного введения пошлин на импорт китайских электрокаров на европейский рынок для защиты отечественных автопроизводителей.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проинформировала 13 сентября о начале расследования по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей. По ее словам, недорогие машины китайского производства заполнили глобальные рынки благодаря государственным субсидиям, которые позволяют искусственно держать цены на них на низком уровне. Глава ЕК отметила, что такая ситуация приводит к перекосу на западных рынках, который необходимо изучить.

В начале августа газета Financial Times указала, что Пекин ужесточил правила выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае. По данным исследовательской организации BloombergNEF, в 2022 году в Китае было продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн электромобилей, это более половины общемирового количества. Ранее правительство КНР использовало различные механизмы для поощрения производства таких транспортных средств. В их число входили субсидии для покупателей и производителей электрокаров, а также развитие соответствующей инфраструктуры.