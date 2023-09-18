Иран и США обменяются заключенными по формуле "пять на пять"

Как сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи, замороженные в Республике Корея активы Тегерана также "представят правительству и нации"

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Обмен заключенными между Ираном и США пройдет в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи.

"Активы Ирана, [замороженные] в Южной Корее, будут предоставлены правительству и нации сегодня", - цитирует его иранское агентство ISNA. "Сегодня состоится обмен заключенными", - добавил дипломат. Он уточнил, что стороны освободят по пять заключенных.

По словам Канани Чафи, двое из освобожденных в США граждан Ирана вернутся в исламскую республику, двое других останутся в США, еще один отправится в третью страну. В обмен Тегеран передаст американской стороне пять граждан США, содержащихся в тюрьмах Ирана.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Агентство Bloomberg 14 сентября сообщило со ссылкой на источники, что 18 сентября является наиболее вероятной датой обмена заключенными. 15 сентября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о готовности Тегерана выполнить условия соглашения с Вашингтоном. В свою очередь глава катарского правительства тогда заявил, что процесс перевода иранских активов в банки эмирата будет завершен на следующей неделе. По сведениям агентства Tasnim, обмен пленными пройдет в Дохе после того, как Иран получит доступ к своим активам.