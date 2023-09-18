Еврокомиссар заявил, что ЕС принял почти 10 млн украинских беженцев с начала конфликта

Тьерри Бретон сообщил, что количество мигрантов в Чехии достигло 440 тыс.

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Количество украинских беженцев, прибывших на территорию ЕС с начала конфликта, составляет почти 10 млн человек. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.

"Проблема миграции затрагивает всех нас, как с Юга, так и с Востока. Мы переживаем ситуацию, в которой мы приняли почти 10 млн украинских беженцев. В Чехии количество мигрантов составляет 4% от ее населения, 440 тыс. украинских мигрантов. Венгрия также принимает украинских мигрантов, Польша, конечно же", - сказал он.

Сейчас в ЕС действует временный механизм защиты украинцев, которые могут находиться в Евросоюзе от одного года до трех лет. Он обеспечивает им временный вид на жительство, право на работу, жилье, медобслуживание, право перемещения по территории сообщества и базового доступа детей к образованию. Воспользоваться им могут граждане Украины, граждане других государств, проживающие в этой стране, лица без гражданства, пользующиеся правом убежища на Украине, которые прибыли в ЕС с 24 февраля 2022 года.