Эксперт: визит Ким Чен Ына в РФ имеет стратегическое значение для международного порядка

Глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Седжон Чон Чжэ Хын отметил, что силы, выступающие за борьбу с западным доминированием во главе с США, на которые приходится 80% населения Земли, отказываются мириться с односторонним подходом и гегемонизмом Запада

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Саммит РФ и КНДР на космодроме Восточный имеет стратегическое и историческое значение на фоне становления многополярного международного порядка. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Седжон Чон Чжэ Хын.

"Нынешний исторический саммит России и Северной Кореи, как представляется, будет иметь значительные последствия для изменения международного порядка", - сказал эксперт. Он пояснил, что после начала специальной военной операции на Украине в мире и регионе Восточной Азии проявились две важные тенденции: борьба западных и антизападных сил и взаимосвязь ситуации на Украине с проблемами Корейского полуострова и Тайваня.

Именно эти два обстоятельства придают встрече [президента РФ] Владимира Путина и [лидера КНДР ]Ким Чен Ына на космодроме Восточный стратегический характер. "Страны-сторонницы западного доминирования во главе с США не могут принять изменений в сторону многополярности, в то же время силы, выступающие за борьбу с западным доминированием, на которые приходится 80% населения Земли, отказываются мириться с односторонним [подходом] и гегемонизмом Запада", - добавил Чон Чжэ Хын.

Сближение РФ, КНР и КНДР

С учетом того, что "исход ситуации на Украине может оказать прямое влияние на проблемы Корейского полуострова и Тайваня", а также в ответ на многолетнюю политику США между Россией, КНР и КНДР наметилось сближение. Ускорить начало "полномасштабного трехстороннего сотрудничества" может визит президента РФ в КНР в октябре, полагает эксперт. Тогда в Китае состоится форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", ранее сообщалось, что поездка российского лидера не исключается.

По мнению исследователя, РФ, КНР и КНДР могут провести трехсторонние военно-морские учения в Японском море в ответ на маневры Вашингтона, Сеула и Токио. В сфере экономики Чон Чжэ Хын указал на возможности сотрудничества в треугольнике Дальний Восток - КНДР - Маньчжурия. По словам эксперта, эти регионы обладают богатыми природными ресурсами и большим потенциалом, но нуждаются в развитии.

В этой ситуации Чон Чжэ Хын считает, что Республике Корея следует отказаться от ориентации исключительно на США и Японию. "Сеулу стоит быстрее отказаться от идеи объединения полуострова путем поглощения Севера в результате его коллапса, этого невозможно достичь с помощью трехстороннего военного сотрудничества с США и Японией. Нужны коренные изменения во внешней политике, чтобы принять участие в новом многополярном мире", - считает Чон Чжэ Хын. Он причисляет Южную Корею к числу прозападных стран.