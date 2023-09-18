СМИ: президента Португалии раскритиковали из-за слов о декольте девушки

По данным агентства EFE, Марселу Ребелу ди Соуза во время прогулки в Торонто сказал проходящей мимо женщине, что ее дочь может подхватить грипп из-за декольте

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько политических партий в Португалии негативно отреагировали на комментарий президента республики Марселу Ребелу ди Соузы о декольте девушки во время его визита в Канаду. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел во время прогулки 74-летнего главы государства по району Маленькая Португалия в Торонто. Политик остановился, чтобы поговорить с женщиной и ее дочерью. Президент сказал им с иронией: "Дочь красивее, чем мать". "Ваша дочь все еще [может] подхватить грипп. Вы не видели, какое у нее декольте?" - добавил он.

Один из основателей зеленой партии "Свободная" Руй Тавареш заявил газете Publico, что эти комментарии не отражают обязанности президента республики "защищать право людей на их независимость и уважать выбор своих сограждан".

Представитель партии "Люди - Животные - Природа" Инеш де Соуза Реал отметила: "Мы не можем забывать, что мы живем в мире, где наблюдается весьма выраженное домашнее насилие <...>, и где часто слова, сказанные без злого умысла, могут рассматриваться как узаконивающие поведение с другими намерениями". Сторонница Социалистической партии Ишабель Морейра отметила: "Это не "шутка" о декольте". "Сексизм нас убивает", - добавила она.

Сам глава государства не согласился с тем, что его комментарий был сексистским. Он объяснил свои слова тем, что на улице было холодно.

Президент республики, занявший свой пост в 2016 году, не в первый раз оказался в центре полемики. Около недели назад Ребелу ди Соуза во время поездки по португальскому региону предложил сесть женщине, после чего спросил: "Стул выдержит?".