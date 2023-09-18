США не намерены снимать санкции с Ирана, несмотря на обмен заключенными

При этом Вашингтон сделал исключение из санкций для ограниченной цели вывода средств за пределы финансовой системы США, рассказал представитель американской администрации высокого ранга

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. США не намерены снимать какие-либо санкции в отношении Ирана. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящему обмену заключенными между Вашингтоном и Тегераном в формате "пять на пять".

"Правительство США не снимает каких-либо санкций. <...> Я знаю, что ранее были некоторые материалы [в СМИ] о снятии санкций, - отметил представитель американских властей. - Но мы не снимаем никакие санкции в качестве части договоренности".

"Мы сделали исключение из санкций для ограниченной цели вывода средств за пределы финансовой системы США", - сказал чиновник. Он уточнил, что операция проведена Минфином США для следования активов через европейские банки в Доху.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены в Южной Корее. Агентство Bloomberg 14 сентября сообщило со ссылкой на источники, что наиболее вероятной датой обмена заключенными является 18 сентября. 15 сентября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о готовности Тегерана выполнить условия соглашения с Вашингтоном. В свою очередь глава катарского правительства тогда заявил, что процесс перевода иранских активов в банки эмирата будет завершен на следующей неделе.