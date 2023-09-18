На Украине заработал единый государственный реестр санкций

В реестр уже внесли информацию о 136 подсанкционных активах, в ближайшее время будут добавлены сведения еще о 500 активах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Единый публичный государственный реестр санкций начал свою работу в соответствии с законом, принятым Верховной радой в июле. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Офис цифровой трансформации ФГИУ запустил сайт, содержащий перечень всех переданных в управление фонда арестованных активов россиян и коллаборантов", - говорится в сообщении пресс-службы. Как указали в фонде, в дальнейшем частные инвесторы смогут купить или арендовать арестованное имущество с помощью системы госзакупок Prozorro. По данным пресс-службы, в реестр уже внесена информация о 136 подсанкционных активах, в ближайшее время будут добавлены сведения еще о 500 активах.

Первый заместитель председателя ФГИУ Денис Шугалий в качестве цели создания реестра назвал "информирование украинской общественности и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении фонда", указали в ведомстве.

После начала российской специальной военной операции на Украине власти страны начали вводить санкции против физических и юридических лиц из РФ, Белоруссии и других государств, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Украины. 10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации.

Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.