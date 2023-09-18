Погранпереход между Монголией и РФ в несколько раз увеличит пропускную способность

Грузовой терминал заработает с 1 октября

УЛАН-БАТОР, 18 сентября. /ТАСС/. Модернизация самого крупного пункта пропуска Монголии на границе с Россией позволит увеличить число одновременно пересекающих границу граждан в три раза, а количество грузового и пассажирского автотранспорта - в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба монгольского правительства по итогам визита премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в приграничную с РФ зону.

"Грузовой терминал как первая часть погранперехода Алтанбулаг заработает на полную мощность 1 октября, что позволит в четыре раза нарастить транзит грузовых и пассажирских транспортных средств. Часть пассажирского транспортного терминала будет введена в эксплуатацию в течение этого года, что позволит увеличить пассажирский поток в три раза", - говорится в сообщении пресс-службы монгольского правительства.

По его информации, в дальнейшем планируется соединить Алтанбулаг с самым большим железнодорожным погранпереходом Монголии на границе с КНР, Замын-Ууд, автотрассой и железной дорогой. Это поможет в реализации планов властей по превращению Монголии в транзитную страну, связующую КНР и РФ.

Ожидается, что этот вопрос глава монгольского правительства обсудит во время ближайшего визита в Россию. Сопредельный с Алтанбулагом российский пункт пропуска "Кяхта" находится в конечной точке российской федеральной магистрали А340.