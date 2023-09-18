Депутат Рады связал отставку заместителей главы МО Украины с визитом Зеленского в США

По словам Алексея Гончаренко, Киев планирует продемонстрировать Вашингтону полное обновление команды Минобороны в качестве доказательства непримиримой борьбы с коррупцией

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Увольнение шестерых заместителей министра обороны Украины было решением офиса президента, где в преддверии визита Владимира Зеленского в США хотят продемонстрировать Вашингтону полное обновление команды ведомства как доказательство непримиримой борьбы с коррупцией. Такое мнение выразил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"[Новый министр обороны Рустем] Умеров не собирался увольнять всех замов. Собирался некоторых оставить. <...> Но в офисе президента решили, что нужно снимать всех. Условно: новый министр - новая команда", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Он добавил, что увольнение министров неспроста состоялось именно сейчас, несмотря даже на то, что министра нет в стране. "Увольнение заместителей и обновление Минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем", - пояснил депутат.

По словам Гончаренко, отставка ждет и первого заместителя министра обороны Александра Павлюка. Он пока сохранил свою должность лишь по той причине, что выполняет обязанности министра, пока Умеров находится в командировке, отметил депутат.

Эти данные Гончаренко подтвердили и источники украинского издания "Страна", которое ранее сообщало, что никто из уволенных замов не вернется в Минобороны. По данным издания, в ведомстве хотят провести полное обновление, и сейчас идут консультации по новым кандидатурам.

Смена руководства Минобороны

Утром стало известно, что кабмин Украины отправил в отставку шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. По данным на сайте украинского Минобороны, до настоящего времени там был один первый замглавы ведомства и шесть заместителей министра. Первый заместитель Павлюк пока сохранил свой пост.

Украинские аналитики начали выдвигать предположения о возможных отставках в Минобороны сразу после того, как Зеленский в начале сентября сменил занимавшего тогда должность министра Алексея Резникова на Рустема Умерова. Это произошло на фоне очередного крупного коррупционного скандала с закупками в министерстве. Тогда некоторые украинские эксперты отмечали, что Зеленский таким образом рассчитывает на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок". В своих первых выступлениях в Раде и перед коллективом оборонного ведомства Умеров действительно назвал одним из приоритетных направлений работы в новой должности цифровизацию, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на демонстрации реальных результатов борьбы с коррупцией.

Визит Зеленского в США ожидается на текущей неделе, он будет приурочен к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.