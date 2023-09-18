Пучдемон обжаловал в суде ЕС решение лишить его иммунитета депутата Европарламента

ЕП лишил в 2021 году бывшего главу кабмина Каталонии и двух других политиков депутатской неприкосновенности

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон представил обжалование в суд ЕС против решения о лишении его неприкосновенности как депутата Европарламента (ЕП). Об этом сообщило агентство Europa Press.

Политик обжаловал решение Европейского суда общей юрисдикции, который в июле подтвердил, что Пучдемон лишен парламентского иммунитета, уточнило агентство.

По итогам выборов в ЕП в 2019 году экс-лидер испанского региона смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность. В Испании Пучдемона обвиняют в неповиновении и растрате из-за организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

ЕП лишил в 2021 году бывшего главу кабмина автономии и двух других каталонских политиков депутатской неприкосновенности. Защита политика обжаловала в Европейском суде общей юрисдикции решение ЕП.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию.