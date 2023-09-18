СМИ: экс-президент Замбии подал иск против ограничений на выезд за рубеж

По данным портала Pindula, Эдгар Лунгу должен получать разрешение от властей на каждую поездку

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Замбии Эдгар Лунгу подал в суд на правительство страны после того, как ему не разрешили вылететь за рубеж из-за введенного запрета. Об этом сообщил зимбабвийский новостной портал Pindula.

Иск подан в Верховный суд Замбии после того, как Лунгу вывели из салона самолета, в котором он намеревался вылететь в Сеул для участия в международной конференции, отмечает издание.

Оппозиционная партия "Патриотический фронт", лидером которой является Лунгу опубликовала заявление, в котором назвала незаконным запрет на его выезд за границу. "Эти драконовские и диктаторские действия являются нарушением основных прав бывшего президента, и им нет места в истинной демократии", - подчеркнул представитель партии Эмманюэль Мвамба.

Портал сообщает, что Лунгу должен получать разрешение от властей на каждую свою поездку за рубеж, включая лечение.

В сентябре супруге бывшего президента Замбии предъявили обвинения в краже трех автомобилей у ее родственницы, хищении документа о владении землей, а также в хранении имущества, полученного в результате преступной деятельности.

Эдгар Лунгу занимал пост президента Замбии с января 2015 года по август 2021 года. На состоявшихся два года назад выборах он добивался переизбрания, однако уступил Хакаинде Хичилеме.