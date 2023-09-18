18 сентября, 15:12
Военная операция на Украине

Сийярто предложил использовать сессию Генассамблеи ООН для установления мира на Украине

Глава МИД Венгрии считает, что "ООН была создана не для того, чтобы объединять единомышленников, для этого есть другие организации"

БУДАПЕШТ, 18 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно воспользоваться сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы приступить к урегулированию конфликта на Украине и подтолкнуть противоборствующие стороны к переговорам. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для участия в работе всемирной организации.

"Необходимо воспользоваться этой неделей, чтобы принести мир на Украину. Здесь будут русские, украинцы, американцы, французы. Здесь будут все, и у всех будет возможность поговорить друг с другом, так сказать, на нейтральной территории", - заявил глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто считает, что "ООН была создана не для того, чтобы объединять единомышленников, для этого есть другие организации, такие как НАТО или Европейский союз". "ООН была создана для того, чтобы стороны - даже те, которые находятся в состоянии войны, - могли хотя бы разговаривать друг с другом, потому что тогда будет оставаться надежда на какое-то решение и ситуация, по крайней мере, не ухудшится", - отметил министр.

Он также напомнил, что сейчас сложилась самая тревожная ситуация в области международной безопасности после Второй мировой войны, поскольку в разных регионах "бушуют 50 вооруженных конфликтов". При этом из-за событий на Украине человечество оказалось как никогда близко к развязыванию третьей мировой войны, заявил Сийярто. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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