США и Иран обменялись заключенными

Двое из них направляются в Тегеран, сообщил телеканал PressTV

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. США и Иран провели обмен заключенными. Американские власти освободили пятерых граждан исламской республики в рамках соглашения об обмене, сообщил иранский телеканал PressTV.

Ранее в понедельник самолет с пятью освобожденными гражданами США приземлился в международном аэропорту Дохи. Американцев сопровождал посол Катара в Иране Мухаммед бен Хамад аль-Хаджри. На борту самолета также находились двое членов семей экс-заключенных, которым, как утверждает Вашингтон, было запрещено покидать Иран.

Двое из освбожденных иранцев направляются в Тегеран, местонахождение езе троих не уточняется. Ранее источники Press TV сообщили, что двое иранцев - Мехрдад Муин Ансари и Реза Сархангпур - прибыли из США в столицу Катара, власти которого выступали посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Минфина США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.