Белый дом заявил, что Байден выступит на Генассамблее ООН с сильной и уверенной позиции

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в Вашингтоне "понимают, что работа по достижению целей президента в области внешней политики потребует слаженных усилий не только со стороны Соединенных Штатов, но и продолжения коллективной работы с союзниками и партнерами"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с сильной и уверенной позиции. С таким утверждением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент направляется на Генассамблею ООН, когда США находятся в сильной и уверенной позиции, с сильными союзниками и новыми партнерами, с предложениями по реформированию ООН, Всемирного банка и других институтов, инициативами в области инфраструктуры, здравоохранения, климата и других общественных благ", - заявил Кирби. При этом, по его словам, в Вашингтоне "понимают, что работа по достижению целей президента в области внешней политики потребует слаженных усилий не только со стороны Соединенных Штатов, но и продолжения коллективной работы с союзниками и партнерами".

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В этом году Байден будет единственным из лидеров "пятерки", кто посетит ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.