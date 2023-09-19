Береговая охрана Тайваня задержала китайское рыболовное судно

Причиной стало отсутствие у экипажа разрешения на вход в акваторию

ГОНКОНГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники береговой охраны подконтрольного Тайваню архипелага Пэнху задержали китайское рыболовное судно. Об этом говорится в заявлении береговой охраны Тайваня.

Инцидент произошел в 16 морских милях (около 29,6 км) от острова Хуаюй. Береговая охрана обнаружила китайское судно, которое не получало разрешения на вход в акваторию. Несмотря на сигнал об остановке, оно попыталось скрыться, после чего корабль тайваньской береговой охраны предпринял блокирующий маневр.

При обыске на борту обнаружили 50 кг креветок, которых выпустили в море. Четырех членов экипажа судна задержали и вместе с кораблем доставили в порт Магун, где они будут ожидать результатов расследования.

Ситуация в Тайваньском проливе остается напряженной: в понедельник армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 103 самолетов Народно-освободительной армии Китая. Это самая масштабная такая операция по меньшей мере с августа 2022 года, когда остров посетила занимавшая в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.