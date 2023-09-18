Гарибашвили сообщил Шольцу, что завершает работу над требованиями для статуса кандидата ЕС

Глава грузинского правительства отметил, что его страна ждет справедливого и правильного политического решения от Евросоюза

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что республика завершает работу над рекомендациями для получения статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"Ираклий Гарибашвили и Олаф Шольц обсудили положение дел с точки зрения евроинтеграции и оценили шаги, сделанные Грузией в этом направлении. Премьер-министр ознакомил Олафа Шольца с осуществленными и текущими реформами на пути евроинтеграции и отметил, что выполнение требований Еврокомиссии находится на завершающем этапе", - говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства отметил также, что Грузия ждет справедливого и правильного политического решения от Евросоюза. Гарибашвили подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС и отметил, что в этом процессе Грузия надеется на Германию, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, глава кабмина Грузии провел встречу с советником Госдепартамента Дереком Шолле, с которым также обсудил работу республики на пути евроинтеграции. Гарибашвили ознакомил представителя Госдепа с предпринятыми шагам в этом направлении.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий.