Токио изучает влияние санкций США против РФ на проект "Арктик СПГ - 2" с участием Японии

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что его страна будет реагировать соответствующим образом, приняв комплексное решение, при котором не будет нанесено вреда стабильному энергоснабжению государства

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно изучает возможное влияние санкций, которые США ввели против некоторых российских компаний, работающих на проекте по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2", 10%-ой долей в котором владеют японские участники. Об этом заявил на пресс-конференции генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы знаем о санкциях, объявленных США. В настоящее время мы вместе с заинтересованными сторонами тщательно изучаем, какое влияние может быть оказано на проект «Арктик СПГ - 2». Мы будем реагировать соответствующим образом, приняв комплексное решение, при котором не будет нанесено вреда стабильному энергоснабжению Японии, при этом сотрудничая с Группой семи, в том числе с США", - сказал он.

После того как США 14 сентября ввели очередной пакет санкций против РФ, Японская организация развития внешней торговли обратила внимание, что в списке оказались несколько российских компаний, которые предоставляют строительные и инжиниринговые услуги для проекта "Арктик СПГ - 2".

Японская сторона, сохраняющая участие в российских проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ - 2", неоднократно подчеркивала их важность для обеспечения энергобезопасности страны. С проекта "Сахалин-2" Япония - крупнейший в мире импортер СПГ - получает порядка 9% всего закупаемого сжиженного газа. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в нем 12,5% и 10% соответственно.

Акционером "Арктик СПГ - 2", помимо "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%) и CNOOC Limited (10%), является японский консорциум Japan Arctic LNG (10%), в который входят Mitsui и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам. Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Бывший посол России в Японии Михаил Галузин отмечал, что Россия может уже в 2023 году начать поставки СПГ с "Арктик СПГ - 2" в Японию. По его словам, после полноформатного запуска проекта Япония сможет получать с него примерно 2 млн тонн СПГ в год. Сейчас Япония импортирует в среднем 5-6 млн тонн СПГ в год из России.