Избранный президент Гватемалы обратился в суд с требованием отставки генпрокурора

Бернардо Аревало обвиняет Консуэло Порраса в подготовке государственного переворота

ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Победивший в августе на президентских выборах в Гватемале Бернардо Аревало обратился в понедельник в Верховный суд страны с требованием отстранения от должности генерального прокурора Консуэло Порраса, которого он обвиняет в подготовке государственного переворота.

"Не только мы подаем этот иск. Он подкреплен силой и энтузиазмом населения Гватемалы. Народ устал от выходок коррупционеров и жаждет лучшего будущего", - написал политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он также разместил видеозапись манифестации в Гватемале, организованной его сторонниками в поддержку искового требования.

В субботу Аревало призвал граждан Гватемалы выйти на центральные площади и улицы городов страны для поддержки его требований об отставке некоторых руководителей генпрокуратуры. На прошлой неделе победитель выборов объявил о приостановке процедур передачи власти по причине обысков прокуратуры в центре подсчета голосов, когда сотрудники ведомства вскрыли около 160 избирательных урн с подсчитанными бюллетенями президентских выборов. Высший избирательный суд Гватемалы заявил, что расследования нарушений во время голосования и подсчета бюллетеней находятся в его компетенции, а также что победитель уже объявлен.

В начале сентября Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.