Президент Аргентины обсудил с генсеком ООН необходимость переговоров по Мальвинам

В пресс-службе администрации аргентинского лидера отметили, что Антониу Гутерриш "обязался потребовать от Великобритании выполнения резолюций Организации Объединенных Наций"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в понедельник необходимость возобновления переговоров о статусе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Президент подтвердил заинтересованность Аргентины в миссии добрых услуг для возобновления переговоров для поиска мирного решения спора с Великобританией о суверенитете над Мальвинскими островами", - говорится в сообщении. По словам пресс-службы администрации аргентинского лидера, Гутерриш "обязался потребовать от Великобритании выполнения резолюций ООН".

На встрече в Нью-Йорке Фернандес также указал на необходимость изменения "международной финансовой архитектуры, особенно в вопросе надбавок к процентам". "Генеральный секретарь подчеркнул, что организация готовит резолюцию по этому вопросу", - отмечается в сообщении.

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.