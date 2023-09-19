Австралия закупит четвертый БЛА MQ-4C Triton производства компании Northrop Grumman

Правительство приступает к обновлению парка морских патрульных самолетов P-8A Poseidon

СИДНЕЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии закупит четвертый беспилотный летательный аппарат (БЛА) MQ-4C Triton производства компании Northrop Grumman и приступит к модернизации парка морских патрульных самолетов P-8A Poseidon национальных ВВС. Об этом сообщил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой.

"Правительство одобрило приобретение четвертой беспилотной авиационной системы MQ-4C Triton и приступает к обновлению парка морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Общая стоимость покупки и предстоящей модернизации превышает 1,5 млрд австралийских долларов ($965,4 млн - прим. ТАСС)", - отметил Конрой в заявлении, распространенном Минобороны Австралии. Он также указал, что первый из четырех закупленных БЛА, а также необходимые для его работы наземные и вспомогательные системы, будут доставлены в Австралию в 2024 году.

Парк австралийских военно-морских самолетов Boeing P-8A Poseidon, состоящий из 14 машин, будет модернизирован к 2030 году. "Минобороны будет работать с Boeing Defence Australia над вариантами обновления Poseidon", - сообщил Конрой.

Австралия заявила о намерении закупить у США беспилотные летательные аппараты MQ-4C Triton, предназначенные для разведки и морского патрулирования, в июне 2018 года. Планировалось, что первая машина будет принята в эксплуатацию в начале 2023 года, однако позднее американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman сообщила, что сможет поставить первый самолет не ранее 2024 года.

Разведывательный беспилотник Triton, имеющий в длину 14,5 м, разработан корпорацией Northrop Grumman для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.