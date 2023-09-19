Страны G7 осудили ракетные пуски Пхеньяна и обеспокоены сотрудничеством России и КНДР

Главы внешнеполитических ведомств группы также призвали всех членов ООН последовательно и неукоснительно соблюдать резолюции Совбеза ООН по КНДР

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи решительно осуждают продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также с обеспокоенностью относятся к сотрудничеству между Россией и КНДР. Об этом говорится в заявлении нового главы МИД Японии Ёко Камикавы от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров глав внешнеполитических ведомств G7.

"Члены G7 решительно осуждают расширение незаконной ракетно-ядерной программы Северной Кореи и ее дестабилизирующие действия. Они также разделили обеспокоенность по поводу того, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и может также подорвать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в документе, распространенном МИД Японии. Главы внешнеполитических ведомств G7 также призвали всех членов ООН последовательно и неукоснительно соблюдать резолюции Совбеза ООН по КНДР.

Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. В ходе визита он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, а также посетил несколько объектов. Так, в Комсомольске-на-Амуре он побывал на заводе, где собирают самолеты Су-35 и Су-57, ознакомился с работой над Superjet -100 (SJ 100). Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.