СМИ: в Италии на обеспечение мигрантов потребуется до €60 млн в год

Как пишет газета La Stampa, содержание одного мигранта на протяжении 18 месяцев обойдется казне до €30 тыс.

РИМ, 19 сентября. /ТАСС/. Прием мигрантов, прибывающих в Италию по морю, при новых сроках содержания в центрах временного приема, обойдется в три раза дороже, чем до сих пор. Накануне Совмин Италии утвердил возможность продления срока содержания мигрантов в стране до 18 месяцев.

Как пишет газета La Stampa, содержание одного мигранта на протяжении 18 месяцев обойдется казне до €30 тыс. Как минимум €100 млн нужны для создания дополнительных центров, которые обещала премьер-министр Джорджа Мелони, заверив, что они не будут представлять угрозу безопасности, находясь в отдаленных малонаселенных зонах. Соответствующее поручение дано МВД. Таких действующих центров в стране насчитывается 10, указывает издание. Кроме того, необходимо увеличить численность сотрудников правоохранительных органов для обеспечения охраны новых центров. Тогда как организованная высылка нелегала стоит более €2 тыс. В итоге только на ночлег и пропитание мигрантов понадобятся до €60 млн в год, подсчитала газета.

Главной задачей Рим видит необходимость остановить прибытие мигрантов. Один из методов - организация морской миссии, которая бы противодействовала сети незаконных перевозчиков людей. Как пишет газета Corriere della Sera, блокирующая отплытия миссии не будет поддержана единодушно Европейским советом, что затруднит ее реализацию. Кроме того, подобная европейская миссия вызовет юридические проблемы с третьими странами, в воды которых необходимо заходить европейским кораблям.

Тщетные усилия

Газета напоминает, что уже существовала европейская миссия "София" с 2015 года по 2019 год. Она заменила итальянскую Mare nostrum, появившуюся после массовой гибели у берегов острова Лампедуза мигрантов. Однако в 2019 году она прекратила свое действие именно по настоянию Италии, где власти посчитали, что она является "привлекающим фактором" для мигрантов, поскольку они видели в ней гарантии их спасения. Мелони уже отмечала, что "София" выполняла только одну функцию - оказание помощи мигрантам, тогда как борьба с перевозчиками почти не осуществлялась.

Рим пытается заручиться максимальным сотрудничеством стран, откуда отплывают мигранты, главным образом выходцы из государств, расположенных к югу от Сахары, - Туниса и Ливии. Вторая сейчас переживает собственную трагедию - после наводнения и прорыва плотин в Дерне. С Тунисом, испытывающим серьезные экономические проблемы, под нажимом Италии ЕС подписал соглашение, предполагающее выделение €250 млн именно на борьбу с незаконном миграцией. Однако фактически этот меморандум не выполняется, вину за это Мелони возлагает на "некоторых представителей ЕС".

Наконец, газета Domani указывает, что за весь 2022 год из Италии были физически высланы 3 275 нелегалов, а до 31 августа 2023 года - чуть более 2 тыс. человек. По принятой практике мигрантам, не имеющим право на предоставление убежища, предписывается в ограниченный срок самостоятельно покинуть страну. Но это крайне редко происходит, чаще мигранты перемещаются в другие европейские страны. Многие остающиеся в стране попадают в руки этнических преступных группировок. Издание также напоминает, что правительство Мелони уже принимало экстренные меры по противодействию нелегальной миграции, в том числе ужесточало борьбу с перевозчиками после крупного кораблекрушения в конце февраля лодки с беженцами у берегов города Кутро, когда погибли более 100 человек.

Новый виток миграционного кризиса

Новый миграционный кризис связан с островом Лампедуза, который из-за близости к берегам Северной Африки всегда был местом прибытия мигрантов по морю. За последнюю неделю там высадились около 10 тыс. человек, что привело к хаосу в местном центре приема, рассчитанном на 400 мест. Мигрантов вывозят в другие центры, но высадки продолжаются. В воскресенье на Лампедузе побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сопровождении премьера Мелони. Действия и предложения и правительства Италии и ЕК подвергаются критике итальянской оппозиции. Примечательно, что у находящейся у власти правоцентристской коалиции задача пресечения незаконной миграции всегда была приоритетом, а обещания решить проблему - залогом поддержки значительной части избирателей.

По данным МВД, с начала года по морю в Италию прибыли почти 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период годом ранее и в три раза больше, чем в 2021 году. Практически обнулить высадки на итальянских берегах удалось в 2019 году, когда МВД возглавлял лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, который фактически ввел запрет на прием мигрантов в итальянских портах. Сейчас за эти действия он передан под суд, где добивается оправдания. "Лига" сейчас также входит в правящую коалицию, МВД возглавляет соратник и ставленник Сальвини Маттео Пьянтедози.