Bloomberg: Госдеп объяснит задержки поставок оружия Тайваню проблемами производства

По данным агентства, сроки поставок вооружений, например, систем Patriot или истребителей F-16, могут достигать пяти лет

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Задержки поставок американских вооружений Тайваню вызваны проблемами в оборонной промышленности США, а не неэффективностью действий правительства. С таким заявлением на слушаниях в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам намерена выступить заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник. Выдержки из ее речи приводит агентство Bloomberg.

В подготовленном тексте отмечается, что "основной причиной задержек стали недостаточные производственные мощности и затянутые сроки производства". В результате сроки поставок Тайваню вооружений, например, систем Patriot или истребителей F-16, могут достигать пяти лет.

"Нам нужно сотрудничать, чтобы побудить наших партнеров из промышленной сферы больше рисковать, быть более гибкими и действовать достаточно быстро, чтобы нарастить производственные мощности", - цитирует Bloomberg текст выступления Резник.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.