В ООН заявили о готовности предоставить площадку для обсуждения регулирования ИИ

Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил, что он намерен создать консультативный орган высокого уровня, который до конца года представит рекомендации относительно регулирования в сфере искусственного интеллекта

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций готова предоставить площадку для обсуждения регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Звучат призывы к рассмотрению возможности создания глобальной структуры, которая стала бы источником информации и экспертных данных для стран - членов ООН", - указал Гутерриш, пояснив, что в качестве примера подобной организации может служить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международная организация гражданской авиации (ИКАО) или Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК).

"ООН готова предоставить площадку для проведения глобальных, всеобъемлющих дискуссий, которые необходимы, судя по решениям, принятым странами-членами", - подчеркнул генсек всемирной организации. По словам Гутерриша, он намерен создать консультативный орган высокого уровня, который до конца года представит рекомендации относительно регулирования в сфере ИИ.