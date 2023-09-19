В Госдепе сообщили, что Тайвань получит американские ракеты Harpoon в ближайшие годы

По словам заместителя помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Миры Резник, власти продолжают работать с американскими промышленниками, чтобы ускорить процесс производства этих ракет

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Тайвань получит тактические противокорабельные ракеты Harpoon производства американской корпорации Boeing в ближайшие несколько лет. Об этом сообщила заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник.

"Поставки ракет Harpoon ожидаются в ближайшие годы", - сказала она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По ее словам, власти продолжают работать с американскими промышленниками, чтобы ускорить процесс производства этих ракет, что приведет к уменьшению сроков их поставок Тайваню. Однако Резник не смогла назвать более конкретные сроки передачи этого оружия Тайваню.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что корпорации Boeing может поставить Тайваню 400 противокорабельных ракет Harpoon. Впервые это будут ракеты наземного, а не корабельного базирования. Поставки будут осуществляться в рамках решения о продаже оружия Тайваню, принятого Конгрессом США в 2020 году.