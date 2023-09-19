Во Франции заявили, что не примут мигрантов с острова Лампедуза

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен отметил, что Франция пустит только тех, у кого есть причины просить политического убежища в стране

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Франция не намерена принимать мигрантов с острова Лампедуза без веской причины, позволяющей им получить статус беженца. Об этом заявил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1.

"Франция не примет мигрантов, которые прибудут с Лампедузы. Мы намерены занять жесткую позицию. <...> Франция и Италия сталкиваются с нелегальной миграцией, и с этим необходимо бороться, - отметил он. - Мы уведомили наших итальянских партнеров, что мы готовы им помочь направить этих людей [обратно]".

Министр добавил, что Франция пустит только тех, у кого есть причины просить политического убежища в стране, однако, по его словам, у большинства прибывших на Лампедузу мигрантов таких оснований нет. "Если у этих людей нет причин просить убежища, здесь речь идет о гражданах Кот-д'Ивуара, Гамбии Сенегала, Туниса, <...> то их нужно отправить обратно в их страны", - сказал Дарманен.

На острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. В минувшее воскресенье там побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони, которые дали ряд обещаний возмущенным местным жителям. Также глава ЕК сообщила о намерении "установить критерии для приема мигрантов" и перераспределить прибывших нелегалов между другими странами Евросоюза. Польша выступает категорически против этой инициативы.