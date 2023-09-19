Словения увеличит свой взнос в созданный в рамках конвенции ООН климатический фонд

Общий объем выделенных средств вырастет на 50%

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Словении планируют увеличить на 50% взнос в климатический фонд, созданный согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом заявила президент республики Наташа Пирц-Мусар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Изменение климата - самая большая проблема нашего времени. Катастрофические наводнения, обрушившиеся на Словению в августе текущего года, являются лишь еще одним тому доказательством <...>. Я с радостью сообщаю о том, что Словения планирует увеличить свой взнос в Зеленый климатический фонд на 50%", - заявила политик.

Словенский лидер также подчеркнула важность водных ресурсов и повторила свой призыв к назначению специального посланника ООН по данной проблематике.