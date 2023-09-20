Алжир выступил за признание Палестины постоянным членом ООН

Алжирский президент Абдельмаджид Теббун также призвал провести специальную сессию ГА ООН по этому вопросу

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Алжир выступает за признание Государства Палестина постоянном членом Организации Объединенных Наций (ООН) и призывает провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по этому вопросу. Об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун с трибуны 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

"Алжир предлагает созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи, чтобы принять Палестину в качестве постоянного члена ООН", - отметил Теббун. В настоящий момент Палестина имеет статус государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН.

По убеждению алжирского президента, "палестинский народ должен создать свое собственное независимое государство в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме". "В основу этого процесса должна быть положена Арабская мирная инициатива, а также [должна быть] прекращена [израильская] оккупация палестинских земель", - считает Теббун. Именно оккупация [Палестины], по словам главы Алжира, является основной причиной нестабильности на Ближнем Востоке.

Теббун указал на необходимость проведения реформ в главных органах ООН, включая Совет Безопасности (СБ), чтобы "наполнить их новой динамикой". Он также сообщил, что Алжир готовится стать непостоянным членом СБ ООН и при работе в нем "намерен использовать свой посреднический опыт для урегулирования конфликтов". При этом алжирский президент заметил, что его страна в этом органе международной организации "будет действовать с учетом интересов арабских государств".

Теббун поддержал усилия ООН, направленные на "политическое урегулирование в Ливии", выступил за "возвращение конституционного порядка в Нигере мирными средствами" и призвал конфликтующие стороны в Судане "прекратить вооруженное противостояние и приступить к диалогу".