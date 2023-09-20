В парламенте Индии раздали тексты конституции без слов "социалистическая и светская"

Депутат оппозиционной партии Адхир Ранджан Чаудхри заявил, что их отсутствие вызывает обеспокоенность

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутатам нижней палаты парламента Индии раздали тексты конституции республики, в преамбуле которой среди основных ее характеристик отсутствуют слова "социалистическая и светская". Об этом сообщил депутат оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Адхир Ранджан Чаудхри.

Накануне состоялась торжественная церемония переезда депутатов индийского парламента в новое здание в Нью-Дели. По словам Чаудхри, по этому случаю депутатам раздали тексты конституции, которые они держали в руках, входя в новое здание.

"В ее преамбуле нет слов "социалистическая и светская". Мы знаем, что эти слова были добавлены в 1976 году, но если нам сегодня дают текст конституции и в нем нет этих слов, то это вызывает обеспокоенность. Их [инициаторов раздачи такого варианта текста] намерения вызывают сомнения", - рассказал Чаудхри агентству ANI.

Отсутствие этих двух слов в розданных накануне текстах подтвердила одна из лидеров ИНК Соня Ганди. Слова "социалистическая и светская" были добавлены в преамбулу в 1976 году как 42-я поправка при Индире Ганди в годы действия чрезвычайного положения. Период чрезвычайного положения 1975-1977 годов остается крайней спорной внутриполитической темой в Индии, вокруг которой нередко строятся дебаты между ИНК и правящей "Бхаратия джаната пати" (БДП). Кроме того, инцидент произошел на фоне других спорных инициатив БДП, как использование слова "Бхарат" вместо привычного "Индия" для обозначения страны во время саммита "Большой двадцатки".

В стане правящей и потому контролирующей парламент "Бхаратия джаната пати", комментируя случившееся, сослались на то, что оригинальный текст конституции, который был принят в покинутом вчера депутатами здании, не содержал слов "социалистическая и светская". "Когда конституция была принята, она такой и была. Только после была принята 42-я поправка. Это оригинальные копии", - заявил министр по парламентским делам Пралхад Джоши.