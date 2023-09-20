20 сентября, 07:08

Kyodo: в Японии создадут транспортные силы для переброски войск на отдаленные острова

Подразделение планируют сформировать к концу 2024 года

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Япония создаст новое подразделение в рамках Сил самообороны, которое будет отвечать за мобильное развертывание войск и транспортировку грузов на отдаленные острова в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Подразделение планируют сформировать к концу 2024 года. Оно будет находиться на базе морских Сил самообороны Курэ в префектуре Хиросима. Первоначально в него войдут около 100 человек, в распоряжении которых передадут два небольших транспортных судна грузоподъемностью 350 и 1,7 тыс. тонн.

В будущем подразделение расширят, а количество судов увеличат до 10. Основной задачей группы станет транспортировка личного состава, оборудования и материалов на отдаленные острова Нансэй в Восточно-Китайском море, протянувшиеся от Кюсю до Тайваня.

Япония в последнее время уделяет большое внимание повышению обороноспособности своих дальних территорий на случай обострения ситуации вокруг Тайваня. 

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