Экс-министр Венгрии заявила, что ЕС шантажирует страны, которые не следуют его линии

Юдит Варга отметила, что основной посыл миграционной политики Евросоюза - "пригласительный билет"

МАДРИД, 20 сентября. /ТАСС/. Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга считает, что в Евросоюзе шантажируют страны, которые не следуют основной политической линии сообщества.

"В отношении Венгрии существуют двойные стандарты из-за сильного национального консервативного правительства, у которого есть твердое видение по действительно важным вопросам, таким как иммиграция, гендерная политика или семья, - отметила политик в интервью газете El Debate. - Мы европейцы, но с другим мнением, и в ЕС шантажируют тех, кто не следует основной линии".

По словам Варги, основной посыл миграционной политики ЕС - "пригласительный билет". "Если странам - членам [сообщества] нужна рабочая сила, существуют правовые механизмы для привлечения иммигрантов, - добавила она. - Венгрия не должна расплачиваться за последствия миграционной политики других стран, которые в течение многих лет проводили политику открытых дверей".

"Мы предложили помощь африканским странам, чтобы остановить иммиграцию в ее источнике, - уточнила Варга. - Мы также поддержали создание физической границы". "Мы не хотим стать мусульманским континентом и готовы остановить иммиграцию", - заключила экс-министр.

"Если мы не остановим этот безумный прогрессивизм, который не приносит пользы народам, а идет вразрез с их интересами, в конце концов, будет слишком поздно, - считает Варга. - Нам необходимо изменение баланса сил в сторону консерваторов".