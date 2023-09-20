Эксперт считает, что давление Запада подталкивает Китай на сближение с Россией

В то же время замглавы созданного СПбГУ и Университетом Цинхуа Российского научно-исследовательского института У Дахуэй подчеркнул, что позиции Москвы и Пекина по некоторым вопросам отличаются

ГОНКОНГ, 20 сентября. /ТАСС/. Попытки западных стран оказывать давление на Китай только подталкивают его к дальнейшему сближению с Россией. Такое мнение выразил в своей недавней статье замглавы созданного СПбГУ и Университетом Цинхуа Российского научно-исследовательского института У Дахуэй.

Как сообщила газета South China Morning Post, эксперт недавно посетил Донбасс и дал интервью журналу МИД КНР "Шицзе чжиши", однако затем его электронная версия была удалена. Как отметил аналитик, с начала кризиса на Украине на международной арене Китай все чаще относят "к незападному лагерю". В то же время У Дахуэй отметил маловероятность того, что КНР выступит с критикой России, учитывая тот факт, что общая граница между двумя странами составляет около 4,3 тыс. км.

"Такая ситуация не оставляет России и Китаю другого выбора, кроме как продолжать усиливать их стратегическое сотрудничество", - отметил он. В то же время эксперт подчеркнул, что позиции Москвы и Пекина по некоторым вопросам отличаются. По его мнению, Россия считает, что в действующей системе международных отношений доминирует Запад, поэтому она должна быть заменена. В то же время Китай считает себя одним из главных бенефициаров действующего миропорядка.

"Россия уверена, что тенденции к мультиполярности ускоряются, и что до тех пор, пока РФ и КНР будут вместе, мир не вернется к последовавшей за окончанием холодной войны эпохе превосходства США", - добавил У Дахуэй.

Он подчеркнул, что Россия имеет значительное влияние на международной арене - многие страны в Африке и на Ближнем Востоке сильно зависят от поставок российского продовольствия. Кроме того, указал эксперт, РФ обладает одним из самых больших мировых запасов нефти и газа. У Дахуэй отметил, что кризис на Украине привел к значительным изменениям в международной ситуации, и добавил, что не ожидает какого-либо серьезного прогресса по мирным переговорам между Москвой и Киевом по меньшей мере до весны 2024 года.