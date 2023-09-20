СМИ: в октябре может пройти встреча по урегулированию на Украине

По данным агентства ANSA, там будет обсуждаться "план президента Владимира Зеленского"

РИМ, 20 сентября. /ТАСС/. Новая встреча на уровне советников по вопросам безопасности для обсуждения украинского урегулирования может состояться в октябре. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники, там будет обсуждаться "план президента Владимира Зеленского".

Как напоминает агентство, встречи такого формата проходили ранее в Копенгагене и Джидде.

По мнению многих наблюдателей, консультации по урегулированию конфликта на Украине, которые проходили в Дании и Саудовской Аравии без представителей России, не принесли ощутимых результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".