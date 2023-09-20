На Украине сняли арестованного депутата Шуфрича с должности главы комитета Рады

Депутат парламента Ярослав Железняк отметил, что при этом политик останется членом комитета

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховная рада сняла с должности главы комитета по свободе слова арестованного по обвинению в госизмене депутата Нестора Шуфрича, который был избран в парламент от запрещенной ныне в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент снял Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова", - написал Железняк в Telegram-канале. Он добавил, что при этом Шуфрич останется членом комитета.

15 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) провела более 40 обысков у Шуфрича и людей из его окружения. Депутату предъявили обвинения по статье о госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В тот же день в украинских СМИ были опубликованы скриншоты найденного у Шуфрича проекта предоставления автономии Донбассу за подписью бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Медведчук потом подтвердил, что с 2014 года работал над планом по урегулированию в Донбассе. Документ был подготовлен по просьбе представителя ОБСЕ, однако международные организации, украинская власть и ее американские покровители проигнорировали эти предложения.

Ситуация с ОПЗЖ на Украине

ОПЗЖ была одной из ведущих оппозиционных политических сил Украины. Президент страны Владимир Зеленский в конце марта 2022 года объявил о приостановке по решению Совета нацбезопасности и обороны на период военного положения деятельности нескольких оппозиционных партий, якобы связанных с Россией, в том числе ОПЗЖ. Затем по иску Минюста ее деятельность запретил суд, а в Раде была ликвидирована ее фракция.

Тем не менее избранные от партии депутаты продолжили работать в парламенте. Часть из них создала новые парламентские группы, несколько человек сами подали заявления о сложении полномочий. В январе Зеленский лишил украинского гражданства четырех депутатов от ОПЗЖ, в том числе Медведчука. В феврале СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене еще одному избранному от ОПЗЖ депутату - Олегу Волошину, который уехал с Украины.