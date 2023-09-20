20 сентября, 12:17

Моравецкий: обвинения Зеленского в адрес стран ЕС по зерновым ограничениям "не к месту"

EPA-EFE/ Pawel Supernak
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© EPA-EFE/ Pawel Supernak

По словам главы польского правительства, "если дойдет до дальнейшей эскалации с украинской стороны, то Польша будет отвечать соответствующим образом и осуществлять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны"

ТАСС, 20 сентября. Польша считает, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран, ограничивающих поставки украинского зерна, сказаны "не к месту". Об этом заявил журналистам глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время поездки по стране с предвыборной кампанией.

"Что касается слов президента Зеленского, могу сказать, что они очень не к месту", - сказал он.

Как вновь предупредил глава польского правительства, "если дойдет до дальнейшей эскалации с украинской стороны, то Польша будет отвечать соответствующим образом и осуществлять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны".

Ранее Моравецкий сказал, что Польша может расширить список охваченной эмбарго украинской сельскохозяйственной продукции.

Зеленский на Генассамблее ООН обвинил страны ЕС в том, что они превращают вопрос поставок зерновых в триллер и этим якобы помогают России. 

Теги:
УкраинаПольшаМоравецкий, МатеушЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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