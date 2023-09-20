Работники лондонского метро проведут две забастовки в начале октября

Они хотят добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Работники лондонского метрополитена выйдут на забастовки 4 и 6 октября с целью добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом говорится в заявлении Британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT).

"Работники станций сталкиваются с риском увольнений и ухудшением условий [труда]. Они играют важную роль в вопросе оказания помощи наиболее уязвимым категориям пассажиров, чтобы те могли безопасно пользоваться транспортным сообщением, - заявил генеральный секретарь RMT Мик Линч. - Эти забастовки приведут к остановке [работы] метро. Мы призываем мэра [Лондона] Садика Хана срочно встретиться с нами для обсуждения этого вопроса".

В профсоюзе уточнили, что с прошлого года настаивают на отмене решения об увольнении 600 работников станций столичного метро. На 4 октября также запланированы стачки врачей-консультантов и врачей-интернов в Англии и машинистов поездов по всей Великобритании.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 6,7% в августе этого года в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. В стачках принимали участие железнодорожники, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя школ, преподаватели университетов и представители других профессий.